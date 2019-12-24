السعودية اليوم / " إرادة للصحة النفسية بالرياض " ينظم ندوة في الصيدلة النفسية



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

ينظم مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض ندوة علمية متخصصة في الصيدلة النفسية يوم الخميس 16 يناير المقبل ، وذلك بمقر المجمع .

وبين المدير التنفيذي للمجمع رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن المجمع يسعى من خلال هذه الندوة إلى تطوير خدمات الصيدلة النفسية في المملكة وتحسين مهارات الصيادلة، بما يسهم في تقديم رعاية دوائية نفسية بجودة عالية وخالية من الأخطاء، وتعريف أعضاء الفرق الطبية والمهتمين والمتخصصين بأحدث ما توصلت له برامج الرعاية الصيدلية في الخدمات النفسية.

من جانبها ذكرت رئيسة قسم الرعاية الصيدلية بالمجمع الدكتورة نورا السلمي أن الندوة ستناقش عددا من المحاور منها مستجدات العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب وكيفية التغلب عليها،إلى جانب تأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.

وأشارت إلى أن الندوة تستهدف الصيادلة والأطباء النفسيين وأطباء الأسرة والأخصائيين النفسيين وأعضاء الفرق الطبية المتخصصة، منوهة إلى أن الندوة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل 14 ساعة تعليم مستمر، ودعت الراغبين للتسجيل في الندوة عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للمجمع http://eradah.med.sa.

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13:54ت م

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