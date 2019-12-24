السعودية اليوم / سمو أمير نجران يؤكد أهمية تعزيز دور "المحاسبة" في إحكام المال ومراقبة الأداء



نجران 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

بحث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أهمية تعزيز دور فرع الديوان بالمنطقة، وأداء مهامه وصلاحياته في إحكام الرقابة على الإيرادات والمصروفات المالية، ومراقبة الأداء لدى الأجهزة الحكومية.

وأكد سموه أن ما تعيشه المملكة من الخير والنعيم الوفير وما تشهده من خطط وبرامج لزيادة إيراداتها، والتوجه نحو تحقيق تنمية مستدامة، يضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الديوان العام للمحاسبة.

وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء ضرورة استحداث قسم نسائي بالفرع، إذ أوضح معالي رئيس الديوان أنه سوف يصبح ضمن خطة هيكلة الفرع إضافة هذا القسم، بجانب دعمه بالطاقات البشرية والمادية، لمواكبة ضخامة الحراك الاقتصادي والتنموي.

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13:50ت م

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