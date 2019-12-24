السعودية اليوم / سمو أمير نجران يفتتح فرع الديوان العام للمحاسبة



نجران 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة، بحضور معالي رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، حيث أزاح سموه الستار عن لوحة المبنى، إيذانًا بافتتاحه.

وأعرب سموه عن سعادته بافتتاح الفرع ليكون عاملاً قويًّا في المنطقة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة وأداء الأجهزة الحكومية.

وأكد سموه في كلمته التي دونها في سجل الفرع وقال: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- قد أوليا أمر مكافحة الفساد وضبط الإجراءات الإدارية وصون المال العام جلّ اهتمامهما، تحقيقًا للعدل، وأداء للأمانة، وردعًا للفاسدين والمفسدين، ودعمًا لتنمية بلادنا ونمائها.

أضاف سموه: إن رسالتي لمنسوبي هذا الفرع الموقر تتلخص في كلمتين "اتقوا الله.. وخذوا راحتكم"، فراقبوا جميع إيرادات أجهزة الدولة بالمنطقة ومصروفاتها، وراقبوا أدائها بدقة، ومارسوا كل صلاحياتكم، بدءًا من إمارة المنطقة، فلا يقف أمامكم عائق أبدًا.

وأبدى الأمير جلوي بن عبدالعزيز إعجابه بما شاهده من تجهيزات ومقومات في الفرع، تسبقها العقول والسواعد الوطنية المخلصة، داعيًا الله للقائمين عليه التوفيق والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

وتجّول سموه في أرجاء المبنى، مستمعًا لشرح عن تفاصيله ومهام الإدارات والأقسام الفرعية به، قدمه معالي رئيس الديوان، وبرفقته مدير فرع الديوان بالمنطقة، خالد بن موسى آل مزهر.

وأوضح معالي الدكتور العنقري أن تصميم المبنى يوفر بيئة عمل حديثة ومحفزة لمضاعفة الجهود، والعمل بكل إخلاص لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، وفق رؤية ورسالة الديوان.

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13:48ت م

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