السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى مهرجان جازان الشتوي الـ 12 .. الجمعة بعد القادم



جازان 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء الجمعة بعد القادم، حفل افتتاح مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر "جازان الفل.. مشتى الكل" بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة جازان.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ أن اللجان العاملة تواصل استعداداتها لانطلاق المهرجان الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للترفيه، فضلا عن مساهمة مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة والجهات المشاركة، مشيرا إلى أن افتتاح المهرجان يتضمن كذلك "كرنفال جازان" السنوي الذي أصبح سمة متميزة لمهرجان جازان حيث يشهد خلال مهرجان العام الحالي مشاركة 16 دولة، إلى جانب مشاركة محافظات المنطقة في تقديم "كرنفال جازان" كمنتج يميز المنطقة بسمات عالمية.

واستعرض المديميغ التنوع المتميز لمهرجان العام الحالي والذي يستمر على مدى أسبوعين، ويشمل حفلات غنائية وبرامج مسرحية يحتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري، فيما يشهد الكورنيش الجنوبي مدينة الألعاب المائية وألعاب شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية، وتحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية وبرامج استعراضية ومهرجان التسوق، مشيرًا إلى أن الواجهة البحرية بالكورنيش الأوسط ستكون مسرحًا لفعاليات هابي جازان.

وأشار وكيل إمارة جازان إلى النجاحات الكبيرة التي حققها مهرجان جازان الشتوي خلال الأعوام الماضية، حيث أسهم منذ انطلاقته في إبراز ما تزخر به منطقة جازان من إمكانات سياحية ومقومات طبيعية وثقافية، وإرث حضاري وموروثات شعبية، مما جعل المنطقة واحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكدا أن تراكم الخبرات عبر المهرجانات السابقة سيظهر بشكل لافت عبر المهرجان الحالي من خلال تطور البرامج وجودة الفعاليات التي تواكب اهتمامات كافة شرائح المجتمع وتسعى لرسم الفرح والبهجة لأهالي جازان وزوارها.

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13:22ت م

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