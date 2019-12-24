السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

وقعت وزارة الصحة اليوم مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، بهدف تمكين الصحة من إدارة مرافقها بكفاءة وفعالية، عبر تطبيق منهجية مشروعات لرفع كفاءة وفعالية وحوكمة عقود التشغيل والصيانة التي تديرها الوزارة.

يسهم برنامج مشروعات في بناء قدرات الوزارة وترسيخ نهج جديد لإدارة المرافق والأصول من خلال تمكين الوزارة من تطبيق أحدث المعايير في إدارة عمليات التشغيل والصيانة وبناء منظومة لإدارة الأصول والمرافق في نطاق عمل الوزارة والذي يشمل عقوداً تشغيلية تغطي 284 مستشفى ومدينة طبية، و2390 مركزاً صحياً على مستوى المملكة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة الصحة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات"، للتعاون في التوعية والدعم والتمويل لأنشطة المشاريع الصحية في المملكة، والإسهام في تعزيز كفاءتها باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ودعماً لبيئة الأعمال الريادية في القطاع الصحي بالتزامن مع مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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12:56ت م

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