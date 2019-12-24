السعودية اليوم / تعليم الباحة الأول على مستوى المملكة في معدل الاهتمام بـ" بوابة المستقبل "



الباحة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المركز الأول على مستوى المملكة في معدل الاهتمام ببوابة المستقبل, حيث جهزت الإدارة أجهزة عرض, وربط شبكي بين الفصول, ووزعت أجهزة محمول لجميع المعلمين والمعلمات, في 42 مدرسة تضم ما يزيد على 4000 طالب وطالبة, وما يقارب 1000 معلم ومعلمة.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني بأهمية مشروع "بوابة المستقبل" ودوره نحو تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما يقدمه من وسائل تمكن التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور بيسر وسهولة تتيح للمعلم تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إضافة إلى تعزيز النشاطات العلمية والتعليمية، مقدماً في الوقت نفسه شكره لفرق العمل على حرصهم في متابعة تنفيذ المشروع, وربط المدارس المطبقة له بالتقنيات الحديثة أولاً بأول.

// انتهى //

12:54ت م

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