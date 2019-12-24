السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تنظم محاضرة عن " المنهج السلفي في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر "



بريدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة، يوم غدٍ الأربعاء، محاضرة بعنوان" المنهج السلفي في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر "، يلقيها محمد بن عمر السائح في جامع الحبلين ببريدة، بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الأمن الفكري "عقيدة ووطن" الذي ينفذه فرع الوزارة لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.

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12:53ت م

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