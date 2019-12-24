

مزار شريف 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

قتل سبعة جنود أفغان في هجوم لحركة طالبان الإرهابية على قاعدة عسكرية بشمال أفغانستان اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ إرهابيين هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بالقرب من الحدود مع أوزبكستان.

وقالت الوزارة في بيان "نتيجة لهذا الهجوم قتل سبعة جنود في الجيش الأفغاني وجرح ثلاثة آخرون".

// انتهى //

12:40ت م

0066





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل سبعة عسكريين أفغان في هجوم جديد لحركة طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.