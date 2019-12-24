السعودية اليوم / اختتام فعاليات مبادرة الورش الفنية "ماهر" بتعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م واس

اختتمت في المدينة المنورة أمس، فعاليات مبادرة الورش الفنية "ماهر" الذي نظمه قسم التربية الأسرية في إدارة الإشراف التربوي بتعليم المدينة المنورة, بحضور مساعدة المدير العام للشئون التعليمية مريم عقيل الجهني، ومديرة إدارة الإشراف التربوي إيمان ياسين فهيم الدين، وعدد من القيادات في الإدارات، والمكاتب، والمدارس التعليمية بالمدينة المنورة.

وقدمت منسقة المبادرة سهيلة الأحمدي نبذة مختصرة عن مبادرة الورش الفنية، وفكرتها، وأهميتها، والفئة المستهدفة، وكذلك خطة تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى للمبادرة بعنوان " الابتكار والتصنيع الرقمي " في المدارس المطبقة للمبادرة.

من جهتها أكدت مساعدة الشئون التعليمية مريم الجهني على أهمية هذه المبادرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مثمنة الجهود المبذولة من قبل المشرفات على المبادرة والمطبقات لها، كما أعربت عن فخرها وسعادتها بهذا الجيل الواعي من الفتيات المستشرفات لرؤى المستقبل والساعيات إلى تحقيق ذواتهن ورفعت وطنهن من خلال اختيار هذه المادة كمادة حرة وإنتاجهن في هذه المبادرة.

واختتم الحفل بتكريم المدارس المطبقة للجزء الثاني من المرحلة الأولى للمبادرة من القائدات والمعلمات.

// انتهى //

12:38ت م

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