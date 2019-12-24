السعودية | خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 24 ديسمبر 2019 م
المناطق - الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.
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