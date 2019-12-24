شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف سجين يؤدون الاختبارات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة للسجون عن بدء أكثر من أربعة آلاف نزيل ونزيلة اختباراتهم النهائية بجميع المراحل الدراسية (الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية) في مختلف مناطق المملكة.

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