شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت والان نبدء بالتفاصيل

وقعت المملكة و ودولة الكويت الشقيقة اليوم ، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة النفطية المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ويقع في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت حقلا "الخفجي" و"الوفرة"، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.

أتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في الحقول تدريجياً، وفقاً لمصادر مطلعة التي أشارت إلى أن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهراً.