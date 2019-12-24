مدرب فلامنجو يطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي، استضافة قطر لكأس العالم للأندية 2019، وطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 للمنتخبات منها.

فلامنجو شارك في البطولة التي اختتمت فعاليتها السبت الماضي بفوز ليفربول في المباراة النهائية على الفريق البرازيلي بهدف دون رد وتتويجه باللقب.

ويرى جيسوس أن قطر بلد بعيد عن الشغف بكرة القدم، مشدداً على أن كأس العالم 2022 يجب أن يلعب في بلد عاشق لكرة القدم.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "قطر لم تكن ملائمة لاستضافة هذا الحدث، وأرى أن كأس العالم يجب أن يُلعب في بلد يحب كرة القدم".

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وخاض فلامنجو مباراتين في مونديال الأندية، فاز في الأولى على الهلال السعودي بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام ليفربول في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن جيسوس كانت له تجربة تدريبية سابقة في المنطقة العربية، حين تولى تدريب الهلال في النصف الأول من الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته واستقدام الكرواني زوران ماميتش.

وعلى الجانب الآخر، تولى جيسوس عقب رحيله عن الهلال، تدريب فريق فلامنجو في يونيو/حزيران الماضي، لينجح في قيادة الفريق للتتويج بلقب كوبا ليبارتادورس لأول مرة منذ 38 عاماً.