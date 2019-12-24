بوينج تطيح برئيسها في محاولة للسيطرة على أزمة متصاعدة

أطاحت شركة بوينج برئيسها التنفيذي دينيس مويلنبرج في إطار مسعى لأكبر صانع للطائرات في العالم للسيطرة على أزمة متصاعدة تسببت في وقف إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم أوديا بحياة 346 شخصا.

ويأتي عزل الرئيس التنفيذي بينما تواجه بوينج صعوبة في إصلاح علاقاتها المتوترة مع الهيئات التنظيمية التي تحتاج للحصول على موافقتها لعودة طائرات 737 إلى الجو، وتسعى لاستعادة ثقة الركاب والزبائن من شركات الطيران حول العالم.

وقالت بوينج إن رئيس مجلس الإدارة ديفيد كالهون سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من الثالث عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفة أن هذا التغيير في القيادة ضروري لاستعادة الثقة.

وقفزت أسهم الشركة حوالي 4% في التعاملات المبكرة لتسترد جزءا صغيرا من خسائرها على مدار الأشهر التسعة الماضية التي بلغت أكثر من 20%.

وتعرض مويلنبرج لانتقادات شديدة بسبب أسلوبه في إدارة الأزمة في أعقاب سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، ووفاة 346 شخصا، ويواجه منذ فترة طويلة مطالبات بالاستقالة.

وتسبب سقوط طائرة إندونيسية وأخرى إثيوبية من طراز 737 ماكس، في أزمة عميقة للشركة.



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وتحوم شبهات حول الشركة بالتعجل في طرح الطائرة المنكوبة في الأسواق، متساهلة بذلك في أمن الركاب، وهو ما تنفيه الشركة، مع إقرارها في الوقت ذاته بارتكاب العديد من الأخطاء والتسبب في عدد من الأعطال.



ويعتبر برنامج التوجيه MCAS الذي طور خصيصا لطائرة 737 ماكس من الأسباب الرئيسية لأزمة الطائرة، حيث أشارت تقارير تقصي الحقائق إلى أن البرنامج لعب دورا حاسما في سقوط الطائرتين.

وكانت بوينج، المنافسة للطائرة الأوروبية إيرباص، قد وعدت في أعقاب سقوط الطائرة الإندونيسية بإزالة المشكلة الخاصة ببرنامج MCAS من خلال تحديثه، وذلك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز 737 ماكس.



ولم يحصل تحديث البرنامج حتى الآن على ترخيص من هيئة الطيران الأمريكية.



ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعترف دنيس مويلنبرج، في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، بارتكاب شركته أخطاء في أزمة طراز 737 ماكس.

وتحول عام 2019 الذي مثل ذروة مبيعات طائرة بوينج "ماكس 737"، إلى تهديد لوجود هذا الطراز بفعل حادثتين في غضون 6 أشهر، بين أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومارس/آذار 2019، وأودت بحياة ركابهما جميعا.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت مجموعة بوينج الأمريكية، تعليق إنتاج طائرات 737 ماكس بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وهذا الطراز ممنوع من التحليق منذ 9 أشهر بعد كارثتين جويتين، مؤكدة أنّ تعليق إنتاج الطراز لن يتسبب في إلغاء وظائف في الوقت الراهن.