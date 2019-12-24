- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة مستشارك 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة مستشارك 1
تهدف إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مبادرة “مستشارك 1″، التي تهدف إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة شهرين، إستضافة ذوي الخبرات.
وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل بن قاسم السميري أن المبادرة تهدف لإستضافة أكثر من 15 خبير ومتخصص في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية ” أكثر من 14 تخصصًا”، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى، مبيناً أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كافة العقبات وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة مستشارك 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.