شكرا لقرائتكم القريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. صفر مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 القريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. صفر مئوية متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء بالمملكة كانت في محافظة القريات بمنطقة الجوف حيث بلغت 0 درجة مئوية. Advertisements وأضافت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويترط، أنه بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فقد بلغت درجة الحرارة اليوم في طريف 3 درجات مئوية ثم تلتها الرياض وحائل بـ 6 درجات في كل منهما. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القريات تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة.. صفر مئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.