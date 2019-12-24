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صور.. العثور على جماجم وبقايا عظام بشرية في جزر فرسان
قبور وهياكل عظمية وجماجم تعود لسنوات
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
عثرت إحدى الشركات بمحافظة جزر فرسان بجازان أثناء عملها على قطع من عظام لجماجم بشرية، ورفاة وعظام كانت قد نبشت من قبل عمالة من أجل الحصول على بعض الرمال.
وقال الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“: “إن إحدى الشركات التي تعمل في جرف الرمال من أجل ردم بعض المشاريع قامت بنبش قبور قديمة جدا في منطقة زيعا والواقعة مقابلة ميناء فرسان في الجهة الشرقية كما وجدت عدة قبور وهياكل عظمية وجماجم تعود لسنوات قديمة علماً بأن جزر فرسان من الجرز القديمة المأهولة بالسكان وتضم عدداً من المواقع التراثية والتاريخية القديمة”.
وبين الأهالي أن منطقة زيعا والواقعة شرق جزيرة فرسان تعد أول تجمع سكاني في الجزيرة حسب ما هو متعارف ومتداول عند كبار السن وأن هذه المنطقة تكثر فيها القبور وأغلبها تم طمس معالمها من قبل عوامل التعرية مثل الرياح والأمطار ولا يوجد عليها سور ولا علامات.
وناشد أهالي فرسان عبر” متابعات الخليج 365” من الجهات المعنية بإيقاف نهل الرمال من هذه المنطقة وأيضا تسوير هذه القبور بشيك شائك وذلك احتراماً لحرمة الميت، مثمنين جهود المسؤولين في خدمة المجتمع.
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