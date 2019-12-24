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رياح نشطة مثيرة للأتربة على تبوك

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2019-12-24

رياح نشطة مثيرة للأتربة على تبوك

تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات تيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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