"العقاري" يحصل على جائزتين دوليتين كأفضل مركز اتصال وخدمة ذاتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية، وعلى أفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية، وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي تنظمها منظمة Contact Center World الدولية، والتي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية الأسبوع الماضي، تحت شعار Best Contact Center Practices2019.

وتسلم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي، الجائزتين الدوليتين.

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وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، مبينا أن الصندوق أصبح من الجهات الحكومية الرائدة التي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن تحقيق الصندوق لهذه الجوائز يؤكد العمق الحقيقي لمفهوم تجربة المواطن، إضافة إلى المكانة المتميزة التي حققها الصندوق في خدمة المستفيدين.

وأكد العصيمي على الحرص الدائم في تحقيق رضا العملاء عبر تقديم أيسر وأبسط الحلول لهم وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز من الخطط والأهداف التي وضعها الصندوق منذ إعلان التحول في 2017، منوها أن هذا الإنجاز يعد ثمرة جهود جميع منسوبي الصندوق نحو تحقيق رضا المستفيدين.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية تأهل للحصول على الجائزتين الدوليتين، بعد أن حصل على جائزتين ذهبيتين على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية، وذلك في يونيو الماضي.