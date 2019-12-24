شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري" يحصل على جائزتين دوليتين والان نبدء بالتفاصيل
وتسلم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي الجائزتين الدوليتين.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، مبينًا أن الصندوق أصبح من الجهات الحكومية الرائدة والتي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.
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