شكرا لقرائتكم خبر عن "العقاري" يحصل على جائزتين دوليتين والان نبدء بالتفاصيل

حصل مركز الاتصال بصندوق التنمية العقارية على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وعلى أفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية، وذلك ضمن المسابقة السنوية لجوائز أفضل مراكز الاتصال التي تنظمها منظمة Contact Center World الدولية والتي أقيمت في مدينة برشلونا الاسبانية الأسبوع الماضي، تحت شعار Best Contact Center Practices2019.

وتسلم المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي ومدير قطاع تجربة المواطن سعود العجمي الجائزتين الدوليتين.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أن الصندوق يواصل تميزه في مجال الارتقاء بخدمة العملاء، مبينًا أن الصندوق أصبح من الجهات الحكومية الرائدة والتي تعمل على خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة.