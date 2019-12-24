شكرا لقرائتكم خبر عن " الشورى" يطالب هيئة الرقابة بتفعيل نظام حماية المبلغين والان نبدء بالتفاصيل

-ناقش التقاريرالمالية لهيئة الرقابة وطالبها بانشاء مكاتب لها

- طالب هيئة الرياضة بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

- دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية

ناقش مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة اليوم ، التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعامين الماليين 1439/1438 - 1440/1439 هـ

ودعت عضو الشورى د. جواهر العنزي خلال الجلسة إلى دراسة إنشاء مكاتب لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المقرات الرئيسية للجهات التي تقع تحت رقابتها.

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فيما طالب عبدالعزيز المتحمي بسرعة إقرار وتفعيل التنظيم الخاص بحماية المبلغين عن الفساد.

ونوه د. معدي آل مذهب بصدور الأمر الملكي بدمج أجهزة الرقابة والضبط والتحقيق في جهة إدارية واحدة هي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، معرباً عن أمله أن تنعكس نتائجها في تقرير الأداء السنوي للعام القادم.

وقال د.عبدالرحمن هيجانأن الترتيبات التنظيمية التي صدرت مؤخراً لمكافحة الفساد سيكون لها الأثر الكبير في الحد من الفساد.

وطالب الشورى الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة ، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.

كما طالبها بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات، لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة