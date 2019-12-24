شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خبيراً فى 14 تخصصاً.. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "مستشارك 1" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل بن قاسم السميري أن المبادرة تهدف لإستضافة أكثر من 15 خبير ومتخصص في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية " أكثر من 14 تخصصًا"، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى، مبيناً أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كافة العقبات وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 خبيراً فى 14 تخصصاً.. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "مستشارك 1" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.