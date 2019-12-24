شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الصفحة الإلكترونية لمؤتمر " السلف الصالح" والان نبدء بالتفاصيل
وبين الدكتور السند، خلال كلمته أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الرئاسة العامة في ظل التوجيه الدائم والمتابعة المستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – الذي توج هذا المؤتمر بموافقته الكريمة، ومن قبل سمو ولي عهده الأمين – حفظه الله -.
وأكد أن هذا المؤتمر امتدادٌ للمؤتمر الأول في تاريخ الرئاسة العامة لبيان منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان دور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، وأن هذا المنهج هو المنهج القويم الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها، منهج السلف الصالح بلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، بل وفق المنهج الوسط المعتدل.
بعد ذلك قام الدكتور السند بإطلاق الصفحة الإلكترونية للمؤتمر على شبكة الإنترنت: https://www.pv.gov.sa/SalafNationalConference/Documents/conference/index.html
والتي تشمل الدليل التعريفي للمؤتمر، المتضمن لمحاور وموضوعات المؤتمر، وضوابط التسجيل فيه،.
ودعا الباحثين من داخل الرئاسة وخارجها للمشاركة بالأبحاث وأوراق العمل وفق ما ورد في الدليل، سائلاً المولى جل وعلا أن يبارك في الجهود، وأن يكللها بالتوفيق والنجاح لتحقيق التطلعات.
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