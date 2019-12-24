شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على مكة والمدينة.. تعرف على درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى تصل 31 درجة مئوية والصغرى 22 ودرجة الرطوبة 80%
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني .
فيما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة اليوم أيضا , تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, نشاطاً في الرياح السطحية, تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك على محافظات الجناكية العلا, المهد, والمدينة المنورة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً، وان درجة الحرارة تل فيها العظمة إلى 27 درجة مئوية والصغرى 15 فيما تسجل الرطوبة 65%.
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