المسند يتوقع تراجع الكتلة الباردة تدريجياً

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير المناخي عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تشهد معظم مناطق المملكة استقراراً جوياً عاماً.

وقال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” الاستقرار الجوي العام مستمر في معظم المناطق، والكتلة الهوائية الباردة الجافة تتراجع تدريجياً، ومتوقع تشكل سحب ممطرة على أجزاء محدودة من مناطق مكة وعسير والباحة “.

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وأضاف المسند: “إنه من المتوقع هبوب جنوبية نشطة في الشمال والشمال الغربي وشمال الوسطى”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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