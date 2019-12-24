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غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على المدينة

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2019-12-24

غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على المدينة

تستمر حتى الساعة 4 مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, نشاطاً في الرياح السطحية, تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك على محافظات الجناكية العلا, المهد, والمدينة المنورة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً.

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