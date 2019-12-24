شكرا لقرائتكم غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على المدينة تستمر حتى الساعة 4 مساءً متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, نشاطاً في الرياح السطحية, تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك على محافظات الجناكية العلا, المهد, والمدينة المنورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.