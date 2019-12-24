شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يسجل 35.65 في التعاملات الصباحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 سهم أرامكو يسجل 35.65 في التعاملات الصباحية بارتفاع نسبته ٠٫14٪؜ متابعات الخليج 365 - الرياض سجل سعر سهم أرامكو في السوق السعودية في التعاملات الصباحية، صباح اليوم الثلاثاء 35.65 ريال للسهم بارتفاع نسبته (٠٫14٪؜)، حسبما أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”. Advertisements يذكر أن شركة أرامكو أعلنت طرح ثلاثة مليارات سهم “1.5% من أسهمها” للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر. وخصصت شركة أرامكو 0.5% من أسهمها بواقع “مليار سهم” للأفراد، و1% “ملياري سهم” للمؤسسات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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