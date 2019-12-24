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بعد الإفراج عنه بقضية خاشقجي.. ماذا تعرف عن أحمد عسيري ؟
مؤهلات عليا في العلوم العسكرية والاستراتيجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو وثقت من خلاله السيرة الذاتية لـ أحمد عسيري بعد قرار تبرئته بالأمس في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.
هو أحمد بن حسن عسيري، حصل على المرتبة الأولى على دفعته من كلية سان سير الفرنسية.
– حصل على درجة الماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا
– حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان
– حصل على درجة الماجستير في العلوم الاستراتيجية
– المتحدث لعسكري باسم التحالف في عاصفة الحزم 2015
– المتحدث باسم قوات التحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب 2015
– نائب رئيس الاستخبارات العامة بالمرتبة الممتازة 2017م.
يذكر أن النيابة العامة قررت بالأمس الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه وتبرئته في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي لعدم ثبوت تهم عليه.
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