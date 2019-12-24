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فيديوهات.. احتراق مركبة اصطدمت بحافلة لنقل الطالبات بمحايل
على طريق جدة الدولي
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - ثلوث المنظر
وثقت مقاطع فيديو متداولة، حادث التصادم بين أحد الباصات المخصصة لنقل الطالبات ومركبة، مما تسبب في اندلاع حريق في المركبة بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة.
وكان قد وقع حادث مروري صباح اليوم بين أحد الباصات المخصص لنقل الطالبات يتبع لتعليم محايل ومركبة من نوع لاند كروزر على طريق جدة الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق وبالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة.
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