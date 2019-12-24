شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان العودة يثير أزمة من محبسه داخل السعودية.. والسلطات تتحرك بشكل فوري بعد اندلاع الفوضى من مدارس أهلية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار اسم الداعية السعودي المعتقل، سلمان العودة، امس الاثنين، أزمة طارئة في المجتمع السعودي، وأجبر إحدى الوزرات على التحرك العاجل لاحتواء الموقف واتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وتسبب معلم وافد يعمل بمدرسة أهلية في أزمة كبيرة عندما أدرج اسم الداعية "الموقوف أمنيًّا" في إحدى الاختبارات وطالب المختبرين بإجابة بعض الأسئلة المتعلقة به، فيما اعتبره البعض تحدٍ لنظام المملكة، ووصفوا الداعية بصاحب الفكر المنحرف.

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سلمان العودة يثير أزمة من محبسه داخل السعودية.. والسلطات تتحرك بشكل فوري بعد اندلاع الفوضى من مدارس أهلية (صورة)

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ويظهر في صور متداولة على مواقع التواصل من ورقة امتحان لمدرسة من "المدارس العربية الأهلية" في الرياض، والمعنونة بـ "أوراق عمل" للصف الثالث المتوسط، بنين، شرح عن حياة العودة ونشأته ومؤلفاته.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام، ابتسام الشهري: "إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي في مدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنيًّا من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه وزير التعليم بالتحقيق في الموضوع حالًا".

وأضافت "الشهري" في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الوزير حمد آل الشيخ، وجه أيضًا بـ "رفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم".