اليمنيون يتمكنون من زراعة أغلى ثمرة في العالم.. يجهل قيمتها كثيرون وقد تدرّ للخزينة ملايين الدولارات (شاهد الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نجح مزارعون في منطقة القريشي بمديرية تبن بمحافظة لحج (ولأول مرة في اليمن بزراعة شجرة “الهيل”.

وقال المزارع عبده محمد منصور إنه قام بزراعة الهيل قبل عامين بعد حصوله على غرسة من أحد رجال الأعمال في دولة الكويت، مضيفًا أنه قام بالتجربة ولم يكن يتوقع نجاحها.

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وأضاف منصور أن شجرة الهيل وبعد سنتين من المتابعة والاهتمام بدأت ثمارها تظهر، لافتًا إلى أنه سوف يوسع من زراعتها.

وطالب المزارع، الجهات المختصة توفير الإمكانات اللازمة للمزارعين في وادي تبن لاستمرار توسع زراعة الهيل؛ لما له من مردود اقتصادي كبير.

من جهته أبدى مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة لحج المهندس عبدالملك النسيري إعجابه بنجاح تجربة المزارع منصور في إدخال زراعة الهيل لأول مرة في المحافظة، مضيفًا أنه ومعه لجنة من المتخصين في مكتب الزراعة اطلعوا على تجربة المزارع منصور من خلال زيارة إلى وادي تبن.

وأشار النسيري إلى أن النتائج كانت حسب وصفه مبهرة ومشجعة وناجحة، كون تربة وادي تبن مركزة ومتغيرة المناخ، بحكم أن الوادي على مجرى سيول مخلوطة بتربة متجددة طوال العام، إضافة لوجود الماء، وهي عوامل حسب تعبيره مناسبة لزراعة الهيل، داعيًا المزراعين في وادي تبن إلى زراعة الهيل.

و تنحصر زراعة الهيل في مناطق جنوب وغرب الهند، حيث تتمّ زراعته في السفوح والمرتفعات التي يتراوح ارتفاعها ما بين 900- 1370 مترًا، كما أنّه ينمو بريًا في الغابات الهندية الرطبة الخصبة، حيث يحتاج إلى تربة غنيّة مليئة بالمواد العضوية اللازمة لنموّه.