الرياض تحيي أضخم حفل غنائي لمشاهير الطرب العربي

يُحيي عدد من الفنانين العرب، حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن حفلات "ليالي الأساطير" التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه، لتكريم أشهر عمالقة الفن والموسيقى، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعتبر أضخم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، يحييه 7 من مشاهير الطرب العربي ممثلاً في الملحن السعودي "ياسر بو علي" على مسرح فنان العرب محمد عبد في البوليفارد بالرياض، ويقام الحفل تحت شعار "دع الموسيقى تسرد قصة الحياة".

ومن المقرر مشاركة الفنان «راشد الماجد، رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أنغام، فؤاد عبد الواحد، وعايض يوسف»، وسوف يقدم نجوم الحفل مجموعة من أجمل الروائع اللحنية للملحن ياسر بوعلي، التي حققت نجاحاً باهراً، وسجلت رواجاً كبيراً في الساحتين الخليجية والعربية.

وترسم ليلة الملحن السعودي ياسر بوعلي، لوحات فنية مبتكرة، وصوراً إبداعية في غاية الروعة، من خلال مؤثرات سمعية وبصرية فريدة، وتصاميم حديثة في المسرح، وتقنيات إضاءة وليزر مبهرة، وأنظمة صوت جذابة، مع أحدث التقنيات المرئية، والعروض ثلاثية الأبعاد «3D».

ويشرف على تنظيم هذه الليلة فريق عمل تنفيذي يضم نخبة من الكفاءات الوطنية المتميّزة، والأسماء العالمية البارزة في مجال الإخراج والإنتاج وتصميم المسرح، من بينهم المخرج الأمريكي العالمي الشهير نابليون ديومو، الحاصل على عدة جوائز عالمية مرموقة، منها جائزة إيمي « Emmy Award»، الأمريكية العريقة في عامي 2011 و 2014م.

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وبدأ الموسيقار ياسر بوعلي، انطلاقته الفنية في عالم الألحان مع الفنان راشد الماجد عندما قدَّم له لحناً باللون الرومانسي لأغنيته المتميّزة «هدية» عام 2008م، لينطلق معه بعدها عبر مجموعة من الأعمال الغنائية، حتى لحَّن له أكثر من 15 عملاً غنائياً.

ويُعدُّ الفنان رابح صقر أبرز مَن غنى من ألحان ياسر بوعلي، إذ تغنى بأكثر من 20 أغنية من ألحانه، وبدأ تعاونه معه عام 2008م في ألبوم «إحساس»، إضافة إلى مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة، ليشكِّل رابح وبوعلي «توأمةً موسيقية ناجحة»، أضافت إليهما الكثير، وكانت سبباً من أسباب رسوخ خطاهما الفنية.

كما غنَّى من ألحانه الفنان راشد الفارس، الذي تعاون معه للمرة الأولى في ألبوم «شيء ثاني» عام 2010م، وبعد نجاح التجربة الفنية، كرَّر التعاون معه مرة أخرى في ألبوم بعنوان «ناوي» عام 2016م، وكذلك تعاون مع الفنان ماجد المهندس الذي لازمه منذ بداياته اللحنية، فغنى من ألحانه «خلاص ببعد» الأغنية التي طرحها ضمن ألبومه «إنسي» عام 2008م، وبعد نجاحها، استمر التعاون ليصل عدد الألحان التي حظي بها المهندس 14 لحناً.

ونالت الفنانة نوال الكويتية عدداً من ألحان بوعلي في تعاون كبير بينهما، فحققت الأغنيات العاطفية والرومانسية التي لحنها لها نجاحاً وانتشاراً كبيرين في العالم العربي، كما تعاونت معه الفنانة أنغـام، فلحَّن لها أغنيات في ألبومها الخليجي «راح تذكرني» عام 2018م الذي حظي بنجاح كبير، وفقاً لموقع صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

وأسهمت الألحان الجميلة التي قدمها ياسر بوعلي لكبار نجوم الغناء، في توسيع دائرة تعاونه مع الفنانين وإقبال كثير من الفنانين عليه لتلحين أعمالهم، منهم على سبيل المثال: إبراهيم الحكمي، وليد الشامي، عايض يوسف، داليا مبارك، عبد المجيد عبد الله، حسين الجسمي، طلال سلامة، فؤاد عبد الواحد، شمة حمدان، وإسماعيل مبارك، وغيرهم.