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النيابة العامة تكشف آخر ما تبقى من إجراءات التقاضي ضد المتهمين في مقتل خاشقجي

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أكد معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد -رحمه الله- تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض أمس الاثنين ” إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستنئاف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.

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