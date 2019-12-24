“نيوم” تحدد موعد التقديم على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف

أكدت شركة «نيوم» أن التقديم على برنامج «نيوم» للتدريب المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه بالأمس بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني سوف يفتح أبوابه للمتقدمين خلال الربع الأول من عام 2020. وأشارت الشركة، إلى أنه ستبدأ في يناير عملية تصميم البرامج التدريبية واختيار الجهات التدريبية المنفذة لها، والتي سوف تركز على 6 برامج تدريبية وهي «الطاقة، والضيافة، والإنشاءات، والتسويق، والخدمات اللوجستية، والعمليات والصيانة»، وبمجرد الانتهاء من هذه التجهيزات وخلال الربع الأول سيبدأ التسجيل في البرنامج، وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستعلن شروط البرنامج للمتقدمين مع إطلاق الموقع.

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة «نيوم» محمد بن عطاالله التويجري أن البرنامج يستهدف العديد من شرائح المجتمع المحلي في منطقتي تبوك و«نيوم» من كلا الجنسين، وسيشمل خريجي الثانوية العامة إضافة إلى فئات أخرى بحسب الاحتياج في المشروع. وأضاف: «نسعى من خلال هذا البرنامج لإتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص لكل أبناء المجتمع المحلي حتى يكونوا شركائنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم». وعقدت شركة «نيوم» اتفاقية شراكة بالأمس مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتدريب ستة آلاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك و«نيوم» خلال السنوات الخمس القادمة، وهي تعد خطوة أولى نحو سد احتياج المشروع من الكفاءات الماهرة والمدربة في تخصصات مختلفة إدارية وتشغيلية.