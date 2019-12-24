شاهد.. حملة الفجر تضبط 112 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل بشرق مكة

نفذت قيادة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث شارك فيها قوة من المهمات والواجبات وعدد من دوريات المجاهدين على ثلاثة مواقع بشرق مكة المكرمة.

وتفصيلاً، بدأت الحملة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم أمس الأحد وانتهت مع أذان الفجر من يوم الاثنين وشملت الحملة ثلاثة مواقع بحي الشرائع وجعرانة وبئرالغنم. وأسفرت الحملة عن القبض على أكثر من 112 مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.