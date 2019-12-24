بدء العد التنازلي لتوقف عمل “واتس آب” على هذه الهواتف

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كشفت “واتس آب” مؤخرا أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل Windows الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، متاح حاليا على هواتف Windows محددة، إلا أنه سيتوقف عن العمل بعد 31 ديسمبر.

وقالت “واتس آب”: “لن تتمكن بعد الآن من استخدام “واتس آب” عبر جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019″.

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ولن تتوقف نهاية الدعم عند هذا الحد، حيث سيتوقف “واتس آب” أيضا عن العمل في العديد من هواتف “أندرويد” الذكية، وأجهزة آيفون، في الأشهر القادمة.

واعتبارا من 1 فبراير، لن يتمكن الأفراد الذين يستخدمون إصدارات “أندرويد 2.3.7” أو الأقدم، من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وفي الوقت نفسه، تشهد هواتف “آيفون” التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8، والإصدارات الأقدم، توقف القدرة على إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الحالية أيضا.

وفي حال كنت تمتلك هاتفا ذكيا يعمل بنظام Windows، ولا تريد أن تفقد كل محادثاتك في 31 ديسمبر، يمكن اتباع طريقة بسيطة إلى حد ما لحفظ سجل الدردشة الخاص، من خلال فتح دردشة معينة..، والضغط على Group Info ثم مرّر إلى الأسفل وانقر على “تصدير الدردشة”.

وستحصل بعد ذلك على خيار تنزيل الدردشة مع أو من دون وسائط.

