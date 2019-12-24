السعودية اليوم / " قيمة الإخلاص" محاضرة بتعاوني تبوك النسائي



تبوك 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

يُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ممثلاً بالإدارة النسائية، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً, محاضرة بعنوان " قيمة الإخلاص "، وذلك في الجامع الكبير بحي المنشية بتبوك.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برنامج ومناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

10:52ت م

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