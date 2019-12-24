السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بطريف يقيم ورشة عمل عن الترقيم الإلكتروني للإبل



طريف 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

نظّم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس ورشة عمل بعنوان الترقيم الإلكتروني للإبل وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة بمشاركة عدد من ملاك الإبل.

وتناولت الورشة توضيح استفادة الملاك من عملية الترقيم وآليتها وكيفيتها ، حيث سيكون لكل مالك سجل وحساب لدى البرنامج في موقع الوزارة لتسجيل إبله وأرقامها وله القدرة على اتمام عمليات البيع والشراء والإضافة والإزالة من حسابه من خلال عبر الموقع الإلكتروني .

من جانب آخر, يستهدف تسجيل وحصر جميع بيانات الإبل وملاكها وتوزيعها الجغرافي وعمل خريطة وبائية للأمراض الحيوانية، إضافة إلى التحسين الوراثي والكفاءة الإنتاجية، وتفعيل نظم الإنذار المبكر للأمراض عابرة الحدود، والتحكم في الإبل السائبة على الطرقات.

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10:50ت م

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