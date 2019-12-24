السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع الثالث للعام الجامعي الحالي



عرعر 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

ترأس معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري أمس الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ, وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة حيالها, حيث وافق المجلس على إعادة تشكيل بعض المجالس واللجان, وكذلك الموافقة على منح درجة البكالوريوس لعدد من الطلاب والطالبات والمتوقع تخرجهم نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441هـ.

كما ناقش المجلس العديد من المواضيع الأخرى التي تهم الجامعة ومنها الابتعاث لعدد من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات وإعادة القيد لعدد من الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة .

// انتهى //

10:45ت م

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