السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يرأس الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للإسكان التنموي



سكاكا 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي الثامن، بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع استمع سمو أمير منطقة الجوف إلى مهام الاجتماع السابق وما تم حياله، إضافة إلى مجمل الأجندة التي تخص الاجتماع الثامن وتهم واقع الإسكان التنموي في المنطقة أهمها " توفير الوحدات السكنية، التمويل الغير حكومي، الأعمال التطوعية القائمة على أعمال الإسكان، وتأسيس الجمعيات الخيرية، إضافة إلى تخصيص الأراضي لهذا الإسكان.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بالجوف فهيد بن مطلق الشمري أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات التي تهدف لسرعة إنجاز المشاريع مع تطبيق أعلى معايير الجودة في العمل وفق التوجيهات السامية.

وأكد الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع على ضرورة المبادرة للوصول للمواطن وخدمته وتلبية احتياجاته قبل تواصله مع الجهات الحكومية، مع ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

// انتهى //

10:39ت م

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