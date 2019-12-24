السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم حرس الحدود يتفقد قطاع طريف بـ"الحدود الشمالية"



طريف 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

تفقد معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي أمس، قطاعات حرس الحدود في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لقطاعات حرس الحدود في أنحاء المملكة كافة، والوقوف ميدانيا على جاهزية واستعداد رجال حرس الحدود في أداء مهامهم وواجباتهم .

والتقي معالي الفريق البلوي الضباط والأفراد في قطاع طريف, مثمناً جهودهم المبذولة في أداء مهامهم واستعدادهم الدائم على أعلى جاهزية، ساهمت بالمحافظة على أمن هذا الوطن المعطاء، وحثهم على المحافظة على ذلك ومضاعفة الجهود المبذولة للوقوف حصناً منيعاً ضد كل ما يستهدف أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه.

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10:35ت م

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