السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يُرحب بصدور الأحكام الابتدائية بشأن قضية مقتل خاشقجي



القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم إن "هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بشأن هذه القضية والتي قضت بمحاسبة كل من تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

// انتهى //

10:25ت م

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القاهرة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسرحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بصدور الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الجزائية في الرياض أمس، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله-، مؤكداً بأن صدور هذه الأحكام تجسد التزام المملكة العربية السعودية بمحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم إن "هذه الأحكام الصادرة أكدت حرص المملكة في ظل القرارات الحاسمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بشأن هذه القضية والتي قضت بمحاسبة كل من تورط فيها وتقديمه للمحاكمة العادلة لينال جزاءه الرادع، مؤكداً موقف البرلمان العربي الرافض لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة كانت للمملكة العربية السعودية والتدخل في شؤونها الداخلية من خلال التعليق على الأحكام القضائية التي تصدر عنها.وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع المملكة ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة المملكة وقيادتها، بوصفها دولة محورية وركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.// انتهى //10:25ت م0025

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