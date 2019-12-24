السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير السعودية اليوم حرس الحدود



عرعر 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بأعمال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية والقطاعات التابعة لها في محافظات المنطقة.

ورحب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمدير عام حرس الحدود، منوهاً سموه بما يقوم به رجال حرس الحدود من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية .

داعيًا سموه الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.

من جهته أعرب معالي الفريق البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته واهتمامه بأعمال قيادة المنطقة والمراكز التابعة، مؤكدًا أن توجيهات سموه محل اهتمام وتقدير منسوبي حرس الحدود بالمنطقة .

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