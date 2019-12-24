السعودية اليوم / مستشفى حوطة بني تميم ينجح في استئصال كيس ملتوي على المبيض



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

نجح - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى حوطة بني تميم ، في استئصال كيس ملتوي على المبيض لمريضة, حيث كانت تعاني من آلام في أسفل البطن.

وقام الفريق الطبي المعالج بإجراء الفحوصات المخبرية، والسريرية، وتبين وجود كيس ملتوي على المبيض وتقرر إجراء جراحة عن طريق المنظار الجراحي لفك الإلتواء، واستئصال الكيس، وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -.

// انتهى //

09:48ت م

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