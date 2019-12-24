شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ميدان الفروسية يقيم سباقه التاسع غداً والان نبدء بالتفاصيل

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا, حفل سباقه التاسع للموسم الحالي 1441 هـ بدعم من نادي الفروسية بالرياض, وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة. وسيخصص الشوط الأول لفئة لم تربح والشوط الثاني للدرجة الأولى حتى الثالثة, بينما يخصص الشوط الثالث لفئة مفتوح الدرجات, أما الشوط الرابع فسيخصص لفئة مفتوح مواليد 2016

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