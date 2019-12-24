شكرا لقرائتكم خبر عن "سباهي" يعتمد 8 مراكز صحية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

حصلت ثمانية مراكز للرعاية الصحية الأولية بصحة المدينة المنورة على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، لتنظم إلى سلسلة المراكز الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد بالمنطقة. واجتازت هذه المراكز عملية التقييم التي شملت العديد من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية, إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية.

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