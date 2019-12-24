شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة على المدينة المنورة حتى الـ 4 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, نشاطاً في الرياح السطحية, تتضمن تأُثيراتها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وذلك على محافظات الجناكية العلا, المهد, والمدينة المنورة. وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة 4 مساءً.

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