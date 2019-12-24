شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى صامطة ينهي معاناة مصابة بالـ "غرغرينا" والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بإنهاء معاناة مريضة من "غرغرينا " بالبطن، حيث كانت تشكو من آلام شديدة في البطن، مع تقيُّؤ مستمر، وعلى الفور تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، ومن ثم تحويلها إلى غرفة العمليات.

وتبين خلال التحاليل والفحوصات أن المريضة مصابة بـ "غرغرينا" بطول 100 سم من الأمعاء الدقيقة نتيجة جلطة في الأوعية الدموية التي تغذيها, وتم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء الدقيقة وعمل "توصيلة" للأمعاء المتبقية، وإغلاق البطن, وبعدها خضعت المريضة للملاحظة والعناية الطبية لحين استقرار الحالة وتحسنها، ثم غادرت المستشفى وتمارس حياتها بصورة طبيعية ولله الحمد.