2019-12-24

فيديو.. ماذا تعرف عن سعود القحطاني بعد تبرئته بقضية خاشجقي؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو وثقت من خلاله السيرة الذاتية لـ سعود القحطاني بعد قرار النيابة العامة بتبرئته في قضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي بالأمس.

هو سعود بن عبدالله القحطاني حاصل على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مستشار قانوني في سكرتارية ولي العهد 2003م.

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تولى منصب نائب المدير العام لمركز الرصد الإعلامي في الديوان الملكي 2005م، مدير عام مركز الرصد والتحليل الإعلامي في الديوان الملكي 2008م.

كذلك تولى منصب مستشار في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة إضافة للمهام المكلف بها 2012م، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي بعد دمج الدواوين، ومستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير بالإضافة للمهام المكلف بها 2015م.

تولى سعود القحطاني أيضًا منصب رئيس اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات 2017م.

يذكر أن النيابة العامة أعلنت بالأمس أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل متابعات الخليج 365 خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

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