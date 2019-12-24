شكرا لقرائتكم تصادم حافلة لنقل الطالبات ومركبة على طريق جدة الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-24 تصادم حافلة لنقل الطالبات ومركبة على طريق جدة الدولي متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ ثلوث المنظر Advertisements وقع حادث مروري قبل قليل بين أحد الباصات المخصصة لنقل الطالبات يتبع لتعليم محايل ومركبة من نوع لاند كروزر على طريق جدة الدولي الرابط بين محافظتي محايل وبارق وبالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة. وقامت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية بمباشرة موقع الحادث على الفور .. وسيتم موافاتكم بتفاصيل أكثر لاحقاً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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